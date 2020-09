«Наполи» планирует подписать четырех игроков после продажи Кулибали

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter, неаполитанскому клубу интересен защитник Сократис Папастатопулос («Арсенал»), а также полузащитники Жереми Бога («Сассуоло»), Жордан Верету и Дженгиз Ундер (оба – «Рома»).

Ранее стало известно о переговорах между «Наполи» и «Манчестер Сити» по трансферу 29-летнего Кулибали – «горожане» предложили за сенегальца 55 миллионов евро, но неаполитанцы готовы отпустить игрока за сумму не менее 90 миллионов.

Кулибали выступает за «Наполи» с июля 2014 года. В общей сложности он провел за клуб 246 матчей, забил десять голов и отдал пять ассистов. Его контракт с командой действует до 30 июня 2023-го.

Jeremie Boga, Sokratis Papastathopoulos, Jordan Veretout and Cengiz Ünder are in the list as Napoli targets if they’ll sel Koulibaly to Man City. 🔵 #Napoli #MCFC #transfers