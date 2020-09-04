Евсеев обозначил цели «Уфы» на Кубок России

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев обсудил с клубной пресс-службой результаты жеребьевки группового этапа Кубка России.

«Учитывая, кто мог попасться, хорошая жеребьевка – игры будут в Москве и Санкт-Петербурге.

Что касается задач, то мы не делим на задачи чемпионат и Кубок России. Понятно, что в Кубке России надо меньше матчей выиграть, чтобы попасть в еврокубки. Задача – выйти из этой сложной группы», – сказал Евсеев.

Напомним, матчи будут проходить в дни еврокубков. Клубы, выступающие в Лиге Европы и Лиге чемпионов, начнут борьбу за трофей со стадии 1/8 финала.