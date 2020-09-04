«Борнмут» отказал «Астон Вилле» в трансфере Уилсона за 15 млн фунтов

По информации источника, руководство Астон Виллы предложило за 28-летнего англичанина 15 миллионов фунтов, однако получило отказ. Отмечается, что «Борнмут», вылетивший по итогам сезона-2019/20 в Чемпионшип, не отпустит своего игрока в другой клуб за сумму не менее 20 миллионов.

Сам футболист намерен покинуть команду и продолжить выступления в АПЛ.

Помимо бирмингемцев, форвардом интересуются «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Фулхэм».

Уилсон выступает за «Борнмут» с июля 2014 года. В минувшем сезоне он отыграл 39 матчей, забил девять голов и отдал три ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2023-го.