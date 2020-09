Арангис сменил Бендера в качестве капитана «Байера» в сезоне-2020/21

Отмечается, что данное решение было принято в связи с тем, что нынешний капитан леверкузенцев Ларс Бендер отказался от повязки из-за потери места в основном составе команды.

– Я придерживаюсь мнения, что капитан должен играть регулярно. В прошлом сезоне это было не всегда так. Поэтому, я хочу сосредоточиться на своих задачах как обычный игрок клуба, – сказал Бендер.

Напомним, что 31-летний защитник находится в «Байере» с августа 2008 года. С тех пор он принял участие в 322 матчах, в которых забил 25 голов и отдал 34 результативных передачи.

Что касается Арангиса, то 31-летний чилиец перешел в команду в августе 2015 году. На его счету 12 голов и 24 ассиста в 142 встречах.

ℹ Lars Bender has decided to step back from his role as captain.



Peter Bosz has accepted his wish and named @CharlesAranguiz the new team captain. pic.twitter.com/rq675pIPRA