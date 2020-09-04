В воскресенье команда Виктора Булатова примет «Строгино»

Футболисты смоленского клуба «Красный» в воскресенье в матче пятого тура ПФЛ примут «Строгино» из Москвы. Встреча пройдет в Смоленске и начнется в 14:00.

В четырех стартовых турах смоленские «волки», возглавляемые экс-полузащитником московского Виктором Булатовым, набрали пять очков и расположились на 11-м месте в турнирной таблице. Дебютанты ПФЛ дома уступили «Калуге» (0:1) и сыграли вничью с подмосковным «Знаменем» Романа Павлюченко (1:1), а в гостях одолели молодежь воронежского «Факела» (2:1) и добились ничьей с белгородским «Салютом» (0:0).

«Строгино» свои очки набирал исключительно дома. Столичная команда в родных стенах сыграла вничью со «Знаменем» (1:1), одолела «Сатурн» (1:0) и проиграла липецкому «Металлургу» (2:3) , а на выезде была бита «Салютом» (0:3).

Ранее «Красный» объявил о сборе пожертвований для поддержки клуба. За первую неделю неравнодушные любители футбола перечислили смолянам более 31 тысячи рублей.