Антон Шунин: Защищать ворота сборной России – это не только кайф, но и большая ответственность

– На тренировке перед матчем Гинтарас сказал: «Готовься спокойно, получи сегодня удовольствие». Защищать ворота сборной своей страны – это кайф. И большая ответственность. Уже через пару дней Венгрия – все мысли о ней. Нам нужен результат, – написал вратарь на своей странице в Instagram.
Напомним, что 33-летний Шунин отыграл всю игру против Сербии, совершив пять сейвов.
Следующим соперником сборной России в Лиги Наций станет Венгрия. Встреча пройдет 6 сентября в 19:00 по московскому времени.
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На тренировке перед матчем Гинтарас сказал: «Готовься спокойно, получи сегодня удовольствие». Защищать ворота сборной своей страны — это кайф. И большая ответственность. Жаль, что на родном стадионе не было болельщиков, но трансляция в Нижнем Новгороде — это тоже круто. Спасибо вам! 🇷🇺👏 ⠀ Уже через пару дней Венгрия — все мысли о ней. Нам нужен результат.
Публикация от Anton Shunin (@shunin_anton)