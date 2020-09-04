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04 сентября 16:54
автор: Владислав Корегин

Антон Шунин: Защищать ворота сборной России – это не только кайф, но и большая ответственность

Голкипер сборной России Антон Шунин – о своей игре в матче Лиги Наций против Сербии (3:1).

– На тренировке перед матчем Гинтарас сказал: «Готовься спокойно, получи сегодня удовольствие». Защищать ворота сборной своей страны – это кайф. И большая ответственность. Уже через пару дней Венгрия – все мысли о ней. Нам нужен результат, – написал вратарь на своей странице в Instagram.

Напомним, что 33-летний Шунин отыграл всю игру против Сербии, совершив пять сейвов.

Следующим соперником сборной России в Лиги Наций станет Венгрия. Встреча пройдет 6 сентября в 19:00 по московскому времени.

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На тренировке перед матчем Гинтарас сказал: «Готовься спокойно, получи сегодня удовольствие». Защищать ворота сборной своей страны — это кайф. И большая ответственность. Жаль, что на родном стадионе не было болельщиков, но трансляция в Нижнем Новгороде — это тоже круто. Спасибо вам! 🇷🇺👏 ⠀ Уже через пару дней Венгрия — все мысли о ней. Нам нужен результат.

Публикация от Anton Shunin (@shunin_anton)

источник: «Советский спорт»
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