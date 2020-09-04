Антон Шунин: Защищать ворота сборной России – это не только кайф, но и большая ответственность

– На тренировке перед матчем Гинтарас сказал: «Готовься спокойно, получи сегодня удовольствие». Защищать ворота сборной своей страны – это кайф. И большая ответственность. Уже через пару дней Венгрия – все мысли о ней. Нам нужен результат, – написал вратарь на своей странице в Instagram.

Напомним, что 33-летний Шунин отыграл всю игру против Сербии, совершив пять сейвов.

Следующим соперником сборной России в Лиги Наций станет Венгрия. Встреча пройдет 6 сентября в 19:00 по московскому времени.