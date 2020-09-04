Кокорин тренируется в общей группе «Спартака» без ограничений

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин восстановился после травмы.

Об этом сообщил глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов.

«Кокорин тренируется в общей группе без ограничений. То, когда он сыграет, зависит от решения тренерского штаба», - цитирует Фетисова ТАСС.

Напомним, Кокорин присоединился к красно-белым в начале августа в качестве свободного агента. Из-за травмы форвард не провел за московский клуб ни одного матча.

После шести туров «Спартак» набрал 14 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. 13 сентября красно-белые сыграют в гостях против ЦСКА.