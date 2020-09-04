Вильмар Барриос: Я счастлив в «Зените» – не верьте слухам о моем возможном уходе из команды

– Не верьте слухам, я счастлив в «Зените» и в Санкт-Петербурге. Мы с моей семьей отлично адаптировались в городе. Я полностью сконцентрирован на том, чтобы завоевать еще больше трофеев и отлично выступить в Лиге чемпионов с этим клубом, – цитирует Барриоса ТАСС.

Ранее сообщалось, что 26-летний колумбиец недоволен климатом в Петербурге и хочет перейти в один из клубов АПЛ. В услугах игрока заинтересованы «Арсенал» и «Брайтон».

Напомним, Барриос перешел в «Зенит» в феврале 2019 года из «Боки Хуниорс» за 15 миллионов евро, подписав контракт на 3,5 года. С тех пор он отыграл за клуб 55 матчей и забил два гола. Вместе с командой он стал двукратным чемпионом России, а также по одному раз побеждал в Кубке и Суперкубке страны.