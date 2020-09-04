Стало известно, помешает ли коронавирус в сборной Чехии сыграть Кралу в дерби против ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал сможет сыграть за свою команду в матче седьмого тура РПЛ против ЦСКА.

Об этом сообщил глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов.

Ранее стало известно, что в расположении сборной Чехии, где сейчас находится футболист, был выявлен коронавирус.

«Федерация футбола Чехии прислала письмо, где было сказано, что один человек из персонала заболел. На момент получения нами письма все игроки сдали два теста, результаты которых отрицательные, поэтому никакого карантина не будет. Как и любой прибывший из-за рубежа, Крал должен сдать тест по возвращении в Россию», - цитирует Фетисова ТАСС.

Напомним, ЦСКА на своем поле примет «Спартак» 13 сентября.