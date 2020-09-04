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04 сентября 19:01
автор: Юрий Нечаев

Стало известно, помешает ли коронавирус в сборной Чехии сыграть Кралу в дерби против ЦСКА

Матч запланирован на 13 сентября.

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал сможет сыграть за свою команду в матче седьмого тура РПЛ против ЦСКА.

Об этом сообщил глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов.

Ранее стало известно, что в расположении сборной Чехии, где сейчас находится футболист, был выявлен коронавирус.

«Федерация футбола Чехии прислала письмо, где было сказано, что один человек из персонала заболел. На момент получения нами письма все игроки сдали два теста, результаты которых отрицательные, поэтому никакого карантина не будет. Как и любой прибывший из-за рубежа, Крал должен сдать тест по возвращении в Россию», - цитирует Фетисова ТАСС.

Напомним, ЦСКА на своем поле примет «Спартак» 13 сентября.

Красно-белые являются лидерами турнирной таблицы РПЛ с 14 очками. Армейцы расположились на пятой строчке (10 очков).

источник: ТАСС
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