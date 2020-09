Месси сообщил, что остается в «Барселоне»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси объявил, что принял решение остаться в каталонском клубе.

Об этом аргентинец сообщил в интервью Goal.

«Президент сказал мне, что единственный способ уйти - это заплатить отступные в размере 700 миллионов евро, а это невозможно. Это та причина, по которой я собираюсь остаться в клубе», - сказал Месси.

