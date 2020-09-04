Лионель Месси: Руководство «Барселоны» во главе с Бартомеу – это катастрофа

Капитан «Барселоны» Лионель Месси раскритиковал руководство каталонского клуба.

«Я говорил о том, что намерен уйти, на протяжении всего года. Давно предупреждал президента. Думаю, что клубу нужно омолаживать состав. Полагаю, что мое время в «Барсе» прошло. Горько такое говорить, так как я хотел закончить здесь карьеру.

Это был сложный год. Я пережил много негативных эмоций и посчитал, что пришло время сделать шаг вперед.

Но мне это не позволили, так что я останусь в клубе, чтобы не начинать судебных разбирательств. Но руководство во главе с Бартомеу — это катастрофа», - цитирует футболиста Goal.

Ранее сегодня стало известно, что Месси остается в каталонском клубе.