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04 сентября 19:31
автор: Юрий Нечаев

Лионель Месси: Руководство «Барселоны» во главе с Бартомеу – это катастрофа

Аргентинец остается в родном клубе.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси раскритиковал руководство каталонского клуба.

«Я говорил о том, что намерен уйти, на протяжении всего года. Давно предупреждал президента. Думаю, что клубу нужно омолаживать состав. Полагаю, что мое время в «Барсе» прошло. Горько такое говорить, так как я хотел закончить здесь карьеру.

Это был сложный год. Я пережил много негативных эмоций и посчитал, что пришло время сделать шаг вперед.

Но мне это не позволили, так что я останусь в клубе, чтобы не начинать судебных разбирательств. Но руководство во главе с Бартомеу — это катастрофа», - цитирует футболиста Goal.

Ранее сегодня стало известно, что Месси остается в каталонском клубе.

33-летний аргентинец является воспитанником «Барсы», за главную команду он дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор нападающий провел 731 встречу за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счет 634 забитых мяча и 285 голевых передач. В составе сине-гранатовых Лео стал десятикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов и обладателем множества других трофеев.

Контракт аргентинца истекает в июне следующего года.

источник: Goal.com
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