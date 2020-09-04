Алексей Миранчук: Я следил за «Аталантой» и влюбился в ее атакующий футбол (видео)

Новобранец «Аталанты» Алексей Миранчук поделился эмоциями после перехода в итальянский клуб.

«Я очень счастлив, что переход окончательно состоялся. «Аталанта» — одна из лучших и интересных команд Европы в последние годы. Хочу развиваться, стать неотъемлемой частью клуба и добиваться титулов.

Я следил за ними в Лиге чемпионов и, как и все, влюбился в эту команду и в их атакующий стиль игры, который доставляет удовольствие.

В России очень любят итальянскую лигу. Сбылась моя мечта — играть в хорошем европейском чемпионате.

Счастлив поработать с мистером Гасперини. Уверен, что вырасту как игрок и буду помогать команде, прислушиваясь к его требованиям», — сказал Миранчук в интервью официальному ютуб-каналу «Аталанты».