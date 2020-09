«Торино» и «Фиорентина» претендуют на Торрейру

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter, президент туринского клуба Урбано Кайро подтвердил, что команда заинтересовано в подписании 24-летнего уругвайца, однако игрок не является единственным выбором усиления средней линии «быков».

Также отмечается, что помимо «Торино» полузащитника хочет приобрести «Фиорентина».

Торрейра выступает за «Арсенал» с июля 2018 года. В минувшем сезоне на его счету 39 матчей, в которых он забил один гол и отдал два ассиста. Его контракт с «канонирами» истекает летом 2023-го.

За сборную Уругвая полузащитник провел 23 игры.

Портал Transfermarkt оценивает Торрейру в 30 миллионов евро.

Torino president Urbano Cairo just confirmed they’re “considering Lucas Torreira but he’s not the only target”. Also Fiorentina are in talks to sign him. From Italy to PL: Rogerio (Sassuolo) to join Newcastle on next days, done deal. 📲 @DiMarzio @SkySport #transfers #NUFC #AFC