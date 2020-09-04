Владислав Радимов: Мне бы очень хотелось, чтобы Месси провел всю карьеру в «Барселоне»

– Чемпионат Испании от этого только выигрывает, тут вопросов быть не может. Понятно, что внимание прессы и всего мира к лиге остается повышенным, когда там играет Месси. Я очень рад, что так сложилось, потому что мне бы очень хотелось, чтобы Месси провел всю карьеру в «Барселоне». Это была бы замечательная история, – цитирует Радимова «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что 33-летний аргентинец принял решение не судиться со своей родной командой и на фоне скандала покидать каталонский клуб перед началом нового футбольного сезона. Тем самым, игрок намерен отработать свой контракт до конца.

Действующее соглашение Месси с «сине-гранатовыми» истекает 30 июня 2021 года.