Италия не смогла обыграть Боснию, Нидерланды возглавили группу

В группе 1 дивизиона А Лиги наций состоялись матчи первого тура.

Сборная Нидерландов на своем поле обыграла команду Польши со счетом 1:0. На 61-й минуте Стевен Бергвейн забил единственный мяч.

В параллельной встрече итальянцы дома не смогли переиграть сборную Боснии и Герцеговины. Игра завершилась со счетом 1:1. На 57-й минуте Эдин Джеко вывел гостей вперед, отыгралась сборная Италии усилиями Стефано Сенси на 67-й минуте.

7 сентября будут сыграны матчи Босния и Герцеговина - Польша и Нидерланды - Италия.

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