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04 сентября 23:39
автор: Юрий Нечаев

Австрия в гостях обыграла Норвегию, Румыния упустила победу над Северной Ирландией

В пятницу продолжился первый тур нового сезона Лиги наций.

В группе 1 дивизиона В Лиги наций состоялись матчи первого тура.

Сборная Австрии одержала выездную победу над командой Норвегии со счетом 2:1. Победу гостям принесли точные удары Михаэля Грегоричи и Марселя Забитцера. Норвежцы ответили голом Эрлинга Холанда.

Во втором матче этой группы сборная Румынии дома не смогла обыграть команду Северной Ирландии. Матч закончился со счетом 1:1. Счет открыл Джордже Пушкаш на 25-й минуте. На 86-й минуте Гэвин Уайт восстановил равновесие.

7 сентября Австрия примет Румынию, а Северная Ирландия - Норвегию.

Лига наций
Дивизион В
Группа 1

Норвегия — Австрия — 1:2 (0:1)
Голы: Холанд, 66 — Грегорич, 35. Забитцер, 53 (с пенальти).

Румыния — Северная Ирландия — 1:1 (1:0)
Голы: Пушкаш, 25 — Уайт, 86.
Удаление: Магеннис, 39 (Северная Ирландия).

источник: «Советский спорт»
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