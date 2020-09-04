Австрия в гостях обыграла Норвегию, Румыния упустила победу над Северной Ирландией

В группе 1 дивизиона В Лиги наций состоялись матчи первого тура.
Сборная Австрии одержала выездную победу над командой Норвегии со счетом 2:1. Победу гостям принесли точные удары Михаэля Грегоричи и Марселя Забитцера. Норвежцы ответили голом Эрлинга Холанда.
Во втором матче этой группы сборная Румынии дома не смогла обыграть команду Северной Ирландии. Матч закончился со счетом 1:1. Счет открыл Джордже Пушкаш на 25-й минуте. На 86-й минуте Гэвин Уайт восстановил равновесие.
7 сентября Австрия примет Румынию, а Северная Ирландия - Норвегию.
Лига наций
Дивизион В
Группа 1