Сборная Чехии в гостях обыграла Словакию и возглавила группу 2 дивизиона В Лиги наций

В группе 2 дивизиона В Лиги наций состоялись матчи первого тура.
Сборная Чехии в гостях взяла верх над командой Словакии со счетом 3:1. Голы на свой счет записали Владимир Цоуфал, Боржек Дочкал, реализовавший пенальти, и Михаэл Крменчик. Мяч престижа забил Иван Шранц.
В параллельном матче Шотландия и Израиль не смогли выявить победителя. Хозяева вышли вперед усилиями Райан Кристи. Гости отыгрались во втором тайме - отличился Эран Захави.
7 сентября состоятся матчи Чехия - Шотландия и Израиль - Словакия.
Лига наций
Дивизион В
Группа 2