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04 сентября 23:37
автор: Юрий Нечаев

Сборная Чехии в гостях обыграла Словакию и возглавила группу 2 дивизиона В Лиги наций

В пятницу продолжился первый тур нового сезона Лиги наций.

В группе 2 дивизиона В Лиги наций состоялись матчи первого тура.

Сборная Чехии в гостях взяла верх над командой Словакии со счетом 3:1. Голы на свой счет записали Владимир Цоуфал, Боржек Дочкал, реализовавший пенальти, и Михаэл Крменчик. Мяч престижа забил Иван Шранц.

В параллельном матче Шотландия и Израиль не смогли выявить победителя. Хозяева вышли вперед усилиями Райан Кристи. Гости отыгрались во втором тайме - отличился Эран Захави.

7 сентября состоятся матчи Чехия - Шотландия и Израиль - Словакия.

Лига наций
Дивизион В
Группа 2

Словакия — Чехия — 1:3 (0:0)
Голы: Шранц, 88 — Цоуфал, 48. Дочкал, 52 (с пенальти). Крменчик, 86.

Шотландия — Израиль — 1:1 (1:0)
Голы: Кристи, 44 (с пенальти) — Захави, 73.

источник: «Советский спорт»
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