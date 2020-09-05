Червиченко отреагировал на требование академии «Спартака» заплатить за переход Миранчука

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что академия «Спартака» обратилось в «Аталанту» для получение солидарных выплат за Алексея Миранчука.

«Вопрос в том, у кого и на что хватает совести и реального понимания, что они сделали для становления игрока. Если академия «Спартака» считает, что Миранчук как футболист сложился именно у них, то, наверное, имеют право. Но мне что-то подсказывает, что он уже в «Локомотиве» сложился», — цитирует Червиченко News.ru.

Напомним, Алексей Миранчук занимался в академии «Спартака» до 2011 года, после чего перешел в «Локомотив».