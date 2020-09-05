Галактионов - после победы над Болгарией: Самое главное - мы увидели полноценную самоотдачу

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал победу своей команды над Болгарией в отборочном матче ЧЕ-2021.

«Любая команда, которая забивает быстрый гол, может иметь чувство самоуверенности. Мы и с бровки определенные коррективы старались вносить, и в перерыве, так как были необязательные потери мяча. Думаю, нам это удалось, так как игра во втором тайме была более сбалансированной.

Ребята сыграли качественно, кто-то более, а кто-то менее, но это нормально для первого матча. Самое главное, мы увидели полноценную самоотдачу», - цитирует специалиста ТАСС.

Напомним, футболисты молодежной сборной России обыграли команду Болгарии со счетом 2:0.

Подопечные Галактионова открыли счет уже на первой минуте усилиями форварда Максима Глушенкова. Во втором тайме защитник Игорь Дивеев удвоил преимущество хозяев.