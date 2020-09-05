Роберто Манчини: Италии не хватило резкости для победы над Боснией и Герцеговиной

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал ничью своей команды в первом туре Лиги наций против Боснии и Герцеговины.

«Мы боролись до конца, имели несколько моментов, но в конце устали. Конечно, мы разочарованы тем, что не выиграли. Нам не хватило резкости.

Победная серия рано или поздно должна была закончиться. Мы рады, что прервалась она на ничейном результате, а не в результате поражения», — сказал Манчини в эфире RAI Sport.

Напомним, итальянцы дома не смогли переиграть сборную Боснии и Герцеговины. Игра завершилась со счетом 1:1. На 57-й минуте Эдин Джеко вывел гостей вперед, отыгралась сборная Италии усилиями Стефано Сенси на 67-й минуте.

В параллельном матче в этой группе Нидерланды обыграли Польшу 1:0.