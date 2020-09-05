Кай Хаверц: Играть в таком клубе как «Челси» - моя мечта

Немецкий полузащитник Кай Хаверц не скрывал эмоций после перехода в «Челси».

«Я очень счастлив и горд быть здесь. Сбылась моя мечта играть в таком большом клубе, как «Челси». С нетерпением жду встречи с игроками и тренерами», — цитирует футболиста официальный сайт клуба.

Напомним, Хаверц перешел в «Челси» из «Байера». Полузащитник подписал контракт с лондонским клубом на пять лет.

В прошлом сезоне 21-летний Хаверц провел за «Байер» 45 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и сделал девять результативных передач.

В активе игрока один забитый мяч в семи играх за сборную Германии.