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05 сентября 00:47
автор: Юрий Нечаев

Кай Хаверц: Играть в таком клубе как «Челси» - моя мечта

Лондонский клуб подписал очередного новичка.

Немецкий полузащитник Кай Хаверц не скрывал эмоций после перехода в «Челси».

«Я очень счастлив и горд быть здесь. Сбылась моя мечта играть в таком большом клубе, как «Челси». С нетерпением жду встречи с игроками и тренерами», — цитирует футболиста официальный сайт клуба.

Напомним, Хаверц перешел в «Челси» из «Байера». Полузащитник подписал контракт с лондонским клубом на пять лет.

В прошлом сезоне 21-летний Хаверц провел за «Байер» 45 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и сделал девять результативных передач.

В активе игрока один забитый мяч в семи играх за сборную Германии.

Добавим, что в первом туре нового сезона АПЛ «Челси» сыграет 14 сентября в гостях против «Брайтона».

источник: ФК «Челси»
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