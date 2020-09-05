Сергей Силкин: Здорово, что игроки молодежной сборной не на последних ролях в своих клубах

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал победу сборной России над Болгарией (2:0) в матче квалификации молодежного Евро-2021.

«Наша команда уверенно вела эту игру – чувствовался класс ребят. Было заметно, что они в лучшем игровом тонусе, чем болгары, поскольку у нас уже стартовал чемпионат России, где большинство футболистов в этом сезоне получают игровую практику.

Это вообще здорово, что сейчас многие игроки молодежной сборной в своих клубах не на последних ролях, в результате чего против своих сверстников из других стран выходят более уверенными в себе. Это проявилось и с Болгарией. Надеюсь, проявится и во встрече с Польшей, что поможет выйти на Евро», – цитирует специалиста газета «Известия».

В данный момент россияне занимают первое место в группе 5, набрав 17 очков.

8 сентября национальная сборная сыграет с коллективом из Польши.