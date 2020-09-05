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05 сентября 09:56
автор: Артур Гичунцев

Иван Ракитич: Не понимал некоторых решений в «Барселоне»

32-летний футболист остался недоволен отношением тренерского штаба.

Новичок «Севильи» Иван Ракитич высказался о своем положении в «Барселоне».

«Настало время сделать следующий шаг. Честно говоря, не знаю, почему не играл в «Барселоне». Выкладывался на тренировках и всегда был доступен. Впрочем, мне до сих пор непонятны некоторые решения», – цитирует хавбека газета Marca.

Напомним, Ракитич потерял место в составе при Кике Сетьене. По окончании этого сезона испанец был уволен из команды, а полузащитник был продан в «Севилью» за 1,50 млн евро.

Добавим, что за шесть лет в каталонском клубе футболист четыре раза выиграл чемпионат Испании и стал победителем Лиги чемпионов. На его счету 310 матчей, 35 голов и 42 голевые передачи.

источник: «Советский спорт»
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