Иван Ракитич: Не понимал некоторых решений в «Барселоне»

Новичок «Севильи» Иван Ракитич высказался о своем положении в «Барселоне».

«Настало время сделать следующий шаг. Честно говоря, не знаю, почему не играл в «Барселоне». Выкладывался на тренировках и всегда был доступен. Впрочем, мне до сих пор непонятны некоторые решения», – цитирует хавбека газета Marca.

Напомним, Ракитич потерял место в составе при Кике Сетьене. По окончании этого сезона испанец был уволен из команды, а полузащитник был продан в «Севилью» за 1,50 млн евро.

Добавим, что за шесть лет в каталонском клубе футболист четыре раза выиграл чемпионат Испании и стал победителем Лиги чемпионов. На его счету 310 матчей, 35 голов и 42 голевые передачи.