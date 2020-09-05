Матч сборных Чехии и Шотландии отменен из-за коронавируса

В понедельник, 7 сентября на стадионе «Андрув» должен был пройти матч группового этапа Лиги наций Чехия – Шотландия.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола страны, встречу отменили из-за угрозы распространения коронавируса.

Отмечается, что в Чехии выявлено большое количество заболевших. Также сообщается, что решение было принято вместе с представителями министерства здравоохранения. При этом не уточняется, когда состоится матч или он отменен вовсе.

11 сентября чехи сыграют на выезде со сборной Израиля, а шотландцы в тот же день примут команду Словакии.