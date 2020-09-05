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05 сентября 10:41
автор: Артур Гичунцев

Матч сборных Чехии и Шотландии отменен из-за коронавируса

Решение принято после встречи с представителями министерства здравоохранения.

В понедельник, 7 сентября на стадионе «Андрув» должен был пройти матч группового этапа Лиги наций Чехия – Шотландия.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола страны, встречу отменили из-за угрозы распространения коронавируса.

Отмечается, что в Чехии выявлено большое количество заболевших. Также сообщается, что решение было принято вместе с представителями министерства здравоохранения. При этом не уточняется, когда состоится матч или он отменен вовсе.

11 сентября чехи сыграют на выезде со сборной Израиля, а шотландцы в тот же день примут команду Словакии.

источник: Федерация футбола Чехии
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