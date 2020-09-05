Кварацхелия признан лучшим игроком «Рубина» в августе по версии болельщиков

19-летний россиянин набрал более 30 процентов голосов. Второе место занял хавбек Денис Макаров, а тройку лучших замкнул центральный полузащитник Оливер Абильдгор.

Отметим, в новом сезоне РПЛ Кварацхелия принял участие во всех шести матчах, отдав три результативные передачи.

«Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав восемь очков.