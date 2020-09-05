Кварацхелия признан лучшим игроком «Рубина» в августе по версии болельщиков

19-летний россиянин набрал более 30 процентов голосов. Второе место занял хавбек Денис Макаров, а тройку лучших замкнул центральный полузащитник Оливер Абильдгор.
Отметим, в новом сезоне РПЛ Кварацхелия принял участие во всех шести матчах, отдав три результативные передачи.
«Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав восемь очков.
Кварацхелия – лучший игрок «Рубина» в августе по мнению болельщиков 👏🏻— «Рубин» Казань (@fcrk) September 5, 2020
Хвича набрал более 30% голосов и признаётся лучшим🔝
Второе место у Дениса Макарова, третье – у Оливера Абильдгора 💪🏻 pic.twitter.com/zV8zgD679d