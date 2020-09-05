Сергей Ребров: Если сборная России недооценит Венгрию, соперник сможет показать сильную игру

– Весь отборочный цикл к Евро-2020 венгры выглядели очень достойно, я уверен, что завтра в Будапеште будет интересная игра. Если сборная России недооценит соперника, то у нее будут проблемы. Играя дома, даже без болельщиков, Венгрия может показать сильную игру и достойный результат, – цитирует Реброва Sport24.

Напомним, что игра состоится 6 сентября в Будапеште. Начало встречи – в 19:00 по московскому времени.

В рамках первого тура Россия и Венгрия одержали победы над Сербией (3:1) и Турцией (1:0) соответственно.