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05 сентября 16:32
автор: Владислав Корегин

Норманн стал лучшим игроком «Ростова» в августе

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн стал лучшим игроком команды в августе по итогам опроса болельщиков, сообщает пресс-служба клуба.

24-летний норвежец, забивший один гол в шести матчах РПЛ сезона-2020/21, получил от болельщиков оценку 4.7 из 5. Второе место занял новичок команды – японский полузащитник Кенто Хашимото (4.6). На третьей строчке оказался голкипер Сергей Песьяков (4.5).

Пятерку лучших замкнули защитник Максим Осипенко (4.4) и полузащитник Хорен Байрамян (4.3).

После шести туров «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав десять очков.

источник: ФК «Ростов»
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