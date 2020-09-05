Норманн стал лучшим игроком «Ростова» в августе

24-летний норвежец, забивший один гол в шести матчах РПЛ сезона-2020/21, получил от болельщиков оценку 4.7 из 5. Второе место занял новичок команды – японский полузащитник Кенто Хашимото (4.6). На третьей строчке оказался голкипер Сергей Песьяков (4.5).

Пятерку лучших замкнули защитник Максим Осипенко (4.4) и полузащитник Хорен Байрамян (4.3).

После шести туров «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав десять очков.