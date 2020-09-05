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05 сентября 16:57
автор: Владислав Корегин

«Текстильщик» и «Велес» одержали гостевые победы в седьмом туре ФНЛ

Сегодня состоялись матчи седьмого тура Футбольной национальной лиги.

«Текстильщик» в гостях минимально обыграл «Чертаново» – 1:0. Победу ивановскому клубу принес точный удар нападающего Максима Бачинского (50-я минута).

Таким образом, Сергея Павлова набрали десять очков и поднялись на 13-е место в турнирной таблице. Москвичи идут на 17-й строчке (6 очков).

В следующем туре «Текстильщик» встретится в гостях с «Томью», а «Чертаново» примет у себя «Крылья Советов».

Параллельная игра между дебютантами ФНЛ – «Акроном» и «Велесом» – завершилась победой московской команды со счетом 1:0. Форвард гостей Артур Галоян отметился забитым мячом в самой концовке встречи (90+4).

«Велес» с 14 очками занимает 3-е место, а его сегодняшний соперник – 15-е (7 очков).

В рамках восьмого тура Акрон отправится в гости к «СКА-Хабаровску», «Велес» дома примет «Краснодар-2».

ФНЛ
7-й тур

«Чертаново» (Москва) – «Текстильщик» (Иваново) – 0:1 (0:0)

Гол: Бачинский, 50.

«Акрон» (Тольятти) – «Велес» (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: Галоян, 90+4.

источник: «Советский спорт»
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