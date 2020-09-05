Северная Македония обыграла Армению в Лиге Наций

Все три мяча были забиты с пенальти. Авторами голов стали защитник Эгзиян Алиоски (5-я минута) и форвард Илия Несторовски (38). Соперник ответил забитым мячом полузащитника Тиграна Барсегяна (90+4).

Отметим, что в составе сборной Армении приняли участие четыре игрока РПЛ – Вараздат Ароян («Урал»), Хорен Байрамян («Ростов»), Аршак Корян («Химки») и Александр Карапетян («Тамбов»).

В параллельной встрече Гибралтар минимально обыграл Сан-Марино со счетом 1:0. Победу хозяевам принес гол полузащитника Грэма Ториллы (42).

Лига наций

Дивизион C

Группа 2

1-й тур

Северная Македония – Армения – 2:1 (1:0)