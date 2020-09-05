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05 сентября 17:58
автор: Владислав Корегин

Северная Македония обыграла Армению в Лиге Наций

Футболисты Северной Македонии одержали домашнюю победу над Арменией (2:1) в матче первого тура Лиги Наций.

Все три мяча были забиты с пенальти. Авторами голов стали защитник Эгзиян Алиоски (5-я минута) и форвард Илия Несторовски (38). Соперник ответил забитым мячом полузащитника Тиграна Барсегяна (90+4).

Отметим, что в составе сборной Армении приняли участие четыре игрока РПЛ – Вараздат Ароян («Урал»), Хорен Байрамян («Ростов»), Аршак Корян («Химки») и Александр Карапетян («Тамбов»).

В параллельной встрече Гибралтар минимально обыграл Сан-Марино со счетом 1:0. Победу хозяевам принес гол полузащитника Грэма Ториллы (42).

Лига наций
Дивизион C
Группа 2
1-й тур

Северная Македония – Армения – 2:1 (1:0)

Голы: Алиоски, 5 (с пенальти). Несторовски, 38 (с пенальти). Барсегян, 90+4 (с пенальти).


Дивизион D
Группа 2
1-й тур

Гибралтар – Сан-Марино – 1:0 (1:0)

Гол: Торилла, 42.

источник: «Советский спорт»
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