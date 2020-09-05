Егор Титов: Я уверен, что со временем мы увидим Сафонова, Максименко и Дивеева в сборной России

– Сегодня есть скептики, которые говорят, что нужно подтягивать в первую сборную Сафонова, Максименко и Дивеева. Но для чего? Мне кажется, всему свое время. У молодежки есть глобальная задача – выйти из группы. Я уверен, что со временем мы точно увидим их и в первой сборной. Вопрос только в том, когда это будет, – цитирует Титова Sport24.

Напомним, что в рамках отборочного раунда к чемпионату Европы-2021 молодежная сборная России обыграла Болгарию со счетом 2:0. Матч состоялся 4 сентября на стадионе «Химки». В составе российской команды голами отметились Максим Глушенков (1-я минута) и Игорь Дивеев (65).