Англия в компенсированное время матча вырвала победу у Исландии

Встреча в группе 2 Лиги А прошла на стадионе «Лаугардалсвеллур» в Рейкьявике и завершилась со счетом 1:0 в пользу английской команды, в составе которой точным ударом с пенальти отметился Рахим Стерлинг (90+1).

Отметим, на четвертой минуте компенсированного времени матча полузащитник сборной Исландии Биркир Бьярнасон не смог реализовать 11-метровый.

Добавим, что 70-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален защитник англичан Кайл Уолкер, а на 89-й минуте был удален защитник исландцев Сверрир Ингасон.

В следующем туре сборная Исландии в гостях сыграет против Бельгии, а команда Англии на выезде встретится с Данией.