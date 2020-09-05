ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
05 сентября 20:52

Англия в компенсированное время матча вырвала победу у Исландии

Футболисты сборной Исландии проиграли Англии в матче первого тура группового этапа Лиги наций.

Встреча в группе 2 Лиги А прошла на стадионе «Лаугардалсвеллур» в Рейкьявике и завершилась со счетом 1:0 в пользу английской команды, в составе которой точным ударом с пенальти отметился Рахим Стерлинг (90+1).

Отметим, на четвертой минуте компенсированного времени матча полузащитник сборной Исландии Биркир Бьярнасон не смог реализовать 11-метровый.

Добавим, что 70-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален защитник англичан Кайл Уолкер, а на 89-й минуте был удален защитник исландцев Сверрир Ингасон.

В следующем туре сборная Исландии в гостях сыграет против Бельгии, а команда Англии на выезде встретится с Данией.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Digital Defender Day пройдет в России 9 сентябряЗащитник ЦСКА стал автором первой шайбы в новом сезоне КХЛЛетающий автомобиль с человеком на борту испытали в ЯпонииЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаВывалившийся бюст Седоковой возмутил СетьКокорин открыл правду о том, что ждет Ефремова в тюрьме
Дания – Бельгия. Стартовые составы команд
Матч пройдет сегодня в Копенгагене на стадионе «Паркен» в 21:45 по московскому времени.
05.09.2020 21:22
Футбол
автор: Владислав Корегин
Швеция – Франция. Олссон и Берг выйдут в стартовом составе хозяев
Игра состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.
05.09.2020 21:13
Футбол
автор: Владислав Корегин
Ловрен и Влашич попали в стартовый состав Хорватии на матч Лиги Наций с Португалией
Игра состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.
05.09.2020 21:04
Футбол
автор: Владислав Корегин
Люксембург, Черногория и Кипр одержали гостевые победы в матчах Лиги Наций
Сегодня состоялись очередные матчи в рамках Лиги Наций.
05.09.2020 20:54
Футбол
автор: Владислав Корегин
Англия в компенсированное время матча вырвала победу у Исландии
Футболисты сборной Исландии проиграли Англии в матче первого тура группового этапа Лиги наций.
05.09.2020 20:52
Футбол
Егор Титов: Я уверен, что со временем мы увидим Сафонова, Максименко и Дивеева в сборной России
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов выразил мнение, что голкиперам Матвею Сафонову и Александру Максименко, а также защитнику Игорю Дивееву пока рано ожидать вызова от взрослой национальной команды.
05.09.2020 20:25
Футбол
автор: Владислав Корегин
Олег Матыцин: Будем надеяться, что в решающие моменты Дзюба тоже окажется в правильном месте
Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что результативность нападающего сборной России Артема Дзюбы является заслугой всей команды.
05.09.2020 20:17
Футбол
«Нефтехимик» в концовке встречи вырвал победу у «Иртыша»
Футболисты «Нефтехимика» дома обыграли «Иртыш» (1:0) в матче седьмого тура ФНЛ.
05.09.2020 20:10
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Краснодар-2» на своем поле переиграл «Балтику»
Футболисты «Краснодара-2» одержали победу над «Балтикой» в домашнем матче 7-го тура первенства ФНЛ со счетом 3:1.
05.09.2020 19:55
Футбол
«Енисей» не смог победить в гостях у «Волгаря»
«Волгарь» сыграл вничью с «Енисеем» (1:1) в матче седьмого тура Футбольной национальной лиги.
05.09.2020 19:23
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика