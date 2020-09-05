Швеция – Франция. Олссон и Берг выйдут в стартовом составе хозяев

Стали известны стартовые составы сборных Швеции и Франции на матч Лиги Наций.
Швеция: Ульсен, Бенгтссон, Линделеф, Янссон, Лустиг, Олссон, Форсберг, Экдаль, Ларссон, Берг, Куайсон.
Запасные: Юнссон, Нордфельдт, Аугустинссон, Хеландер, Хольмен, Крафт, Свенссон, Кулушевски, Сема, Сванберг, Телин, Гвидетти.
Франция: Льорис, Динь, Упамекано, Варан, Кимпембе, Дюбуа, Рабьо, Канте, Гризманн, Жиру, Мбаппе.
Запасные: Меньян, Эрнандес, Менди, Лангле, Камавинга, Икони, Нзонзи, Сиссоко, Бен-Йеддер, Фекир, Марсьяль.