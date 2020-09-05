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05 сентября 21:13
автор: Владислав Корегин

Швеция – Франция. Олссон и Берг выйдут в стартовом составе хозяев

Игра состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.

Стали известны стартовые составы сборных Швеции и Франции на матч Лиги Наций.

Швеция: Ульсен, Бенгтссон, Линделеф, Янссон, Лустиг, Олссон, Форсберг, Экдаль, Ларссон, Берг, Куайсон.

Запасные: Юнссон, Нордфельдт, Аугустинссон, Хеландер, Хольмен, Крафт, Свенссон, Кулушевски, Сема, Сванберг, Телин, Гвидетти.

Франция: Льорис, Динь, Упамекано, Варан, Кимпембе, Дюбуа, Рабьо, Канте, Гризманн, Жиру, Мбаппе.

Запасные: Меньян, Эрнандес, Менди, Лангле, Камавинга, Икони, Нзонзи, Сиссоко, Бен-Йеддер, Фекир, Марсьяль.

Главным арбитром встречи был назначен Шимон Марчиняк (Польша). Игра пройдет в Стокгольме на стадионе «Френдс Арена».

источник: «Советский спорт»
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