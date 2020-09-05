Швеция – Франция. Олссон и Берг выйдут в стартовом составе хозяев

Егор Титов: Я уверен, что со временем мы увидим Сафонова, Максименко и Дивеева в сборной России

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов выразил мнение, что голкиперам Матвею Сафонову и Александру Максименко, а также защитнику Игорю Дивееву пока рано ожидать вызова от взрослой национальной команды.