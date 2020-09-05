ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
05 сентября 22:39

Гарет Саутгейт: Сборная Англии добилась важной победы, хотя мы понимаем, что нам повезло

Главный тренер сборной Англии прокомментировал победу в матче Лиги наций с командой Исландии (1:0).

- Мы хорошо стартовали и играли хорошо в течение 20 минут. Отмененный из-за офсайда гол должен был быть засчитан. Удаление было ключевым моментом - очень сложно выиграть любую игру, когда на поле осталось десять человек. Мы должны усвоить урок, это была ненужная красная карточка.

Мы заработали пенальти. А затем нам пришлось усвоить еще один урок - мы допустили пенальти в свои ворота, но нам это сошло с рук. Мы добились победы, которая действительно важна, хотя и понимаем, что нам повезло, - цитирует специалиста BBC.

Добавим, что в следующем туре сборная Англии на выезде встретится с командой Дании.

источник: BBC
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Число пострадавших при взрыве в Иране превысило 230 человекНачало осени принесло россиянам подорожание автомобилейРакитич расторг контракт с "Барселоной"Кокорин открыл правду о том, что ждет Ефремова в тюрьмеВывалившийся бюст Седоковой возмутил СетьЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с ума
Владимир Бесчастных: Очень надеюсь, что мой уход пойдет на пользу «Факелу»
«Факел» сообщил, что 46-летний специалист покинул пост главного тренера воронежского клуба.
05.09.2020 22:56
Футбол
Гарет Саутгейт: Сборная Англии добилась важной победы, хотя мы понимаем, что нам повезло
Главный тренер сборной Англии прокомментировал победу в матче Лиги наций с командой Исландии (1:0).
05.09.2020 22:39
Футбол
«Вулверхэмптон» приобрел 18-летнего нападающего «Порту» Силву за 40 миллионов евро
Пресс-служба «Вулверхэмптона» объявила о покупке форварда «Порту» Фабиу Силвы.
05.09.2020 21:37
Футбол
автор: Владислав Корегин
Рахим Стерлинг: Мы знали, что в матче с Исландией будет сложно
Полузащитник сборной Англии прокомментировал победу команды в матче Лиги наций против Исландии (1:0).
05.09.2020 21:34
Футбол
Дания – Бельгия. Стартовые составы команд
Матч пройдет сегодня в Копенгагене на стадионе «Паркен» в 21:45 по московскому времени.
05.09.2020 21:22
Футбол
автор: Владислав Корегин
Швеция – Франция. Олссон и Берг выйдут в стартовом составе хозяев
Игра состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.
05.09.2020 21:13
Футбол
автор: Владислав Корегин
Ловрен и Влашич попали в стартовый состав Хорватии на матч Лиги Наций с Португалией
Игра состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.
05.09.2020 21:04
Футбол
автор: Владислав Корегин
Люксембург, Черногория и Кипр одержали гостевые победы в матчах Лиги Наций
Сегодня состоялись очередные матчи в рамках Лиги Наций.
05.09.2020 20:54
Футбол
автор: Владислав Корегин
Англия в компенсированное время матча вырвала победу у Исландии
Футболисты сборной Исландии проиграли Англии в матче первого тура группового этапа Лиги наций.
05.09.2020 20:52
Футбол
Егор Титов: Я уверен, что со временем мы увидим Сафонова, Максименко и Дивеева в сборной России
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов выразил мнение, что голкиперам Матвею Сафонову и Александру Максименко, а также защитнику Игорю Дивееву пока рано ожидать вызова от взрослой национальной команды.
05.09.2020 20:25
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика