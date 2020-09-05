Гарет Саутгейт: Сборная Англии добилась важной победы, хотя мы понимаем, что нам повезло

- Мы хорошо стартовали и играли хорошо в течение 20 минут. Отмененный из-за офсайда гол должен был быть засчитан. Удаление было ключевым моментом - очень сложно выиграть любую игру, когда на поле осталось десять человек. Мы должны усвоить урок, это была ненужная красная карточка.

Мы заработали пенальти. А затем нам пришлось усвоить еще один урок - мы допустили пенальти в свои ворота, но нам это сошло с рук. Мы добились победы, которая действительно важна, хотя и понимаем, что нам повезло, - цитирует специалиста BBC.

Добавим, что в следующем туре сборная Англии на выезде встретится с командой Дании.