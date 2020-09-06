Месси расстроен отсутствием поддержки со стороны игроков «Барселоны»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси разочарован поведением партнеров по команде. Об этом сообщает El Transistor со ссылкой на радио Onda Cero.

Согласно источнику, 33-летний аргентинец ожидал поддержки, однако, ни один игрок не встал на его сторону.

Напомним, Месси отправил официальный запрос на трансфер, однако, в клубе подчеркнули, что его новой команде придется заплатить сумму отступных, составляющую 700 млн евро. Никто не предложил за футболиста такие деньги и ему пришлось остаться на «Камп Ноу».

Добавим, что нападающий выступает за первый состав каталонцев с 2005 года. В его активе 731 матч и 34 трофея, в том числе четыре трофея Лиги чемпионов.