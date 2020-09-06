ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
06 сентября 07:10
автор: Артур Гичунцев

Месси расстроен отсутствием поддержки со стороны игроков «Барселоны»

Ранее стало известно, что аргентинец пытался покинуть клуб.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси разочарован поведением партнеров по команде. Об этом сообщает El Transistor со ссылкой на радио Onda Cero.

Согласно источнику, 33-летний аргентинец ожидал поддержки, однако, ни один игрок не встал на его сторону.

Напомним, Месси отправил официальный запрос на трансфер, однако, в клубе подчеркнули, что его новой команде придется заплатить сумму отступных, составляющую 700 млн евро. Никто не предложил за футболиста такие деньги и ему пришлось остаться на «Камп Ноу».

Добавим, что нападающий выступает за первый состав каталонцев с 2005 года. В его активе 731 матч и 34 трофея, в том числе четыре трофея Лиги чемпионов.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Начало осени принесло россиянам подорожание автомобилейОплот надёжности и пример уверенности в себе. Станислав Черчесов и его главные качестваАвтомобиль Tesla на автопилоте врезался в полицейскую патрульную машинуКомментатор Губерниев открыто заговорил о детях КабаевойЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаИранского борца приговорили к смертной казни и 74 ударам плетью
Фернанду Сантуш: У Роналду нет травмы, ему просто нужно восстановиться от инфекции
Ранее сообщалось, что игрок пропустил встречу с Хорватией из-за укуса пчелы.
06.09.2020 08:02
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Месси расстроен отсутствием поддержки со стороны игроков «Барселоны»
Ранее стало известно, что аргентинец пытался покинуть клуб.
06.09.2020 07:10
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Дидье Дешам: Хорошо, что начали новый сезон Лиги наций с победы
Главный тренер сборной Франции прокомментировал победу над Швецией (1:0) в матче Лиги наций.
06.09.2020 00:54
Футбол
Деян Ловрен – о поражении Португалии: Это была не та сборная Хорватии, которую я знал
Защитник сборной Хорватии прокомментировал крупное поражение команды в матче первого тура группового этапа Лиги наций с Португалией (1:4).
06.09.2020 00:37
Футбол
Уго Льорис: Шведская сборная находится в очень хорошей физической форме
Голкипер сборной Франции прокомментировал победу над Швецией (1:0) в матче Лиги наций.
06.09.2020 00:21
Футбол
Килиан Мбаппе: Начинаем хорошо, восстановимся и постараемся сыграть еще лучше против Хорватии
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал победу команды на Швецией (1:0).
06.09.2020 00:06
Футбол
Сборная Швеции на своем поле уступила Франции
Футболисты сборной Швеции проиграли команде Франции (0:1) в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги наций.
05.09.2020 23:47
Футбол
Сборная Бельгии в гостях переиграла Данию в матче Лиги наций
Футболисты сборной Бельгии одержали победу над командой Дании (2:0) в выездном матче первого тура группового этапа Лиги наций.
05.09.2020 23:38
Футбол
Сборная Португалии на своем поле разгромила Хорватию
Футболисты сборной Португалии взяли верх над командой Хорватии (4:1) в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги наций.
05.09.2020 23:37
Футбол
Владимир Бесчастных: Очень надеюсь, что мой уход пойдет на пользу «Факелу»
«Факел» сообщил, что 46-летний специалист покинул пост главного тренера воронежского клуба.
05.09.2020 22:56
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика