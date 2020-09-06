Бушманов – о матче с Венгрией: Жду от сборной России агрессии и прессинга

Бывший футболист сборной России Евгений Бушманов высказался перед матчем с командой Венгрии во втором туре группового этапа Лиги наций.

Напомним, игра состоится в воскресенье, 6 сентября и пройдет в Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 мск.

«Думаю, наша команда сильнее Венгрии. Во-первых, индивидуально, если смотреть по подбору игроков. Во-вторых, в целом наши смотрятся увереннее. Вроде и играли против венгров не так давно, перед чемпионатом мира. Поэтому жду от нашей сборной такой же агрессии в плане движения и прессинга. Надеюсь, что сможем получить преимущество уже в первом тайме.

Перспективы этой сборной России? У нашей команды много возрастных игроков, необходимо омоложение состава. Не хватало вчера Головина и Миранчука. Ну и, конечно, необходимо в целом улучшать игру в плане разнообразия атакующих действий, чтобы рассчитывать на какие-то высокие места на грядущем Евро», – заявил Бушманов газете «Известия».