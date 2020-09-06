Видаль согласовал двухлетний контракт с «Интером»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль договорился о переходе в «Интер».

Как сообщает журналист Никола Скира, 33-летний чилиец согласовал контракт до 2022 года с зарплатой шесть млн евро за сезон без учета бонусов.

Напомним, 33-летний хавбек перебрался в каталонский клуб из «Баварии». В минувшем сезоне примеры он провел 33 матча, забил восемь голов и отдал две голевых передачи.

Ранее сообщалось, что каталонцы разорвут контракт с игроком. Таким образом, он может перейти в стан «нерадзурри» на бесплатной основе.