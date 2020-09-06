СМИ: Депай станет игроком «Барселоны» за 25 млн евро

Форвард «Лиона» Мемфис Депай дал согласие на переход в «Барселону». Об этом сообщает La Vanguardia.

Согласно источнику, подписание игрока обойдется клубу в 25 млн евро. Другие детали сделки не уточняются.

Напомним, 26-летний футболист перешел в «Лион» зимой 2017 года. Он был куплен у «МЮ» за 16 млн евро.

В минувшем сезоне нападающий помог команде дойти до полуфинала Лиги чемпионов. В его активе восемь матчей и шесть голов. Также он провел 13 встреч в чемпионате Франции, где отличился девять раз и дважды ассистировал партнерам.