Томас Цорн: Лидерство «Спартака» – результат нашей работы

Бывший гендиректор «Спартака» Томас Цорн высказался по итогам своей работы в московском клубе, а также прокомментировал лидерство команды в нынешнем сезоне.

«Я реконструировал команду, скаутский отдел, а также медицинский персонал. К тому же, мне удалось улучшить финансовое положение клуба на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Лидерство команды в РПЛ? Это результат нашей работы в последние месяцы. Надеюсь, мой «Спартак» останется на первом месте и выиграет чемпионат по итогам сезона», – цитирует Цорна Tuttomercatoweb.

Напомним, функционер был приглашен летом 2019 года. В минувшем сезоне команда заняла седьмое место.

В нынешней компании красно-белые занимают первую позицию, опережая «Зенит» на одно очко.