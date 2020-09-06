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06 сентября 09:58
автор: Артур Гичунцев

Александр Самедов: Венгрия – хороший европейский середняк, просто не будет

Экс-футболист дал прогноз на сегодняшний матч.

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался перед матчем с командой Венгрии во втором туре группового этапа Лиги наций.

«Венгрия непростая команда, но мне кажется, наша сборная фаворит, должна набрать три очка. Не знаю, насколько она поменялась, мне приходилось дважды против них играть, в 2014 году в Будапеште и перед домашним Кубком конфедераций, оба матча выиграли – 2:1 и 3:0.

Венгрия – хороший европейский середняк, просто не будет, тем более соперник играет дома, пусть сейчас это особую роль вряд ли сыграет – все матчи в связи с пандемией коронавируса проходят при пустых трибунах.

Тогда у венгров выделялся капитан Джуджак, сейчас даже не знаю, играет ли он еще там, состав команды наверняка сильно изменился», – цитирует Самедова ТАСС.

Напомним, встреча состоится 6 сентября и пройдет в Будапеште. Начало игры – 21.45 мск.

источник: ТАСС
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