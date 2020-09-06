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06 сентября 10:11
автор: Юрий Нечаев

Главный тренер сборной Венгрии: Нам будет сложно набрать очки в матче с Россией

Игра пройдет в Будапеште.

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси считает российскую команду фаворитом предстоящего матча Лиги наций.

«Матч с Россией будет сложнее, чем с Турцией. Соперники провели шесть туров в чемпионате и наверняка находятся в отличном физическом состоянии, поэтому набрать больше очков нам будет очень непросто», - цитирует Росси пресс-служба УЕФА.

Напомним, в первом туре нового розыгрыша Лиги наций сборная России в Москве обыграла команду Сербии со счетом 3:1. Венгерские футболисты в гостях переиграли Турцию 1:0.

Матч Венгрия - Россия состоится 6 сентября в Будапеште и начнется в 19:00 мск.

источник: UEFA (УЕФА)
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