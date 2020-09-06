Андрей Шевченко: Сборная Испании остается одной из лучших команд мира

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Испании.

«Сила сборной Испании — в ее замечательных исполнителях. Это одна из лучших команд мира. Я очень уважаю ее главного тренера Луиса Энрике.

Испанская сборная всегда придерживается своей системы игры и плана на матч. Испанский футбол доминировал на международной арене и доминирует сейчас.

Лига наций дает возможность для тренера подготовить коллектив через матчи с серьезными соперниками, такими, как Испания», — цитирует наставника официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Напомним, матч Испания - Украина состоится 6 сентября в Мадриде и начнется в 21:45 мск.