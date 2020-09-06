В центре Брянска произошла драка с участием фанатов «Спартака»

В центре Брянска произошла драка с участием болельщиков московского «Спартака». Фанаты приехали в город для поддержки второй команды красно-белых в матче ФНЛ.
Как сообщает портал «Городской», участников инцидента разогнал ОМОН, а один из пострадавших был доставлен в больницу.
Напомним, встреча седьмого тура ФНЛ между брянскими динамовцами и «Спартаком-2» была отменена из-за вспышки коронавируса в составе бело-голубых.
Московский клуб в шести проведенных матчах набрал 13 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Динамо» - восьмое (12).
9 сентября «Спартак-2» на своем поле примет «Балтику», а бело-голубые, также дома, должны сыграть с «Нефтехимиком».