Николас Ломбертс: Надеюсь вернуться в «Зенит» в качестве тренера

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс начал тренерскую карьеру и договорился с Сергеем Семаком о прохождении стажировки.

«Семак сказал, что не видит в этом проблемы. Мы обо всем договорились, однако, текущая ситуация в мире заставила отложить мою поездку. Надеюсь однажды вернуться в «Зенит» в качестве тренера», – приводит слова Ломбертса Voetbalbelgie.be со ссылкой на La Capitale.

Добавим, что в составе питерцев защитник отыграл 290 матчей и выиграл 12 трофеев, а этим летом объявил о завершении карьеры.