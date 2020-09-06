Жоау Фелиш: Счастлив забить первый мяч за сборную Португалии

Нападающий сборной Португалии Жоау Фелиш не скрывал эмоций после дебютного гола в футболке национальной сборной.

«Пытался забить этот гол в течение нескольких матчей. То мяч попадал в штангу, то вратари спасали. На этот раз все получилось, и я счастлив. Мы провели отличный матч с сильным соперником. Это непросто, но мы создали множество опасных моментов», — приводит слова футболиста Marca.

Напомним, Фелиш отличился на 70-й минуте матча с Хорватией. Для того, чтобы забить первый гол за сборную Португалии, 20-летнему нападающему потребовалось провести шесть матчей.

В следующем туре португальцы в гостях сыграет против Швеции, а Хорватия на выезде встретится с Францией.