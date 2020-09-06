Андрей Аршавин: По качествам Кокорин лучше Дзюбы, а по игре – нет

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался в адрес Александра Кокорина.

Также эксперт «Матч ТВ» оценил вероятность его возвращения в национальную команду.

«Кокорин – самый сильный нападающий в России. По качествам он лучше Дзюбы, а по игре – нет.

Думаю, еще далеко до появления Кокорина в сборной. Почему? Это больше связано с его историей, которую мы все хорошо знаем. Плюс в сборной и без него все хорошо. Станислав Саламович будет долго думать, приглашать ли Кокорина», – цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Добавим, что 29-летний Кокорин подписал контракт со «Спартаком» 1 августа. Он перешел в команду на правах свободного агента и до сих пор не провел ни одного матча из-за травмы.