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06 сентября 11:39
автор: Артур Гичунцев

Андрей Аршавин: По качествам Кокорин лучше Дзюбы, а по игре – нет

Экс-футболист оценил игру форварда «Спартака».

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался в адрес Александра Кокорина.

Также эксперт «Матч ТВ» оценил вероятность его возвращения в национальную команду.

«Кокорин – самый сильный нападающий в России. По качествам он лучше Дзюбы, а по игре – нет.

Думаю, еще далеко до появления Кокорина в сборной. Почему? Это больше связано с его историей, которую мы все хорошо знаем. Плюс в сборной и без него все хорошо. Станислав Саламович будет долго думать, приглашать ли Кокорина», – цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Добавим, что 29-летний Кокорин подписал контракт со «Спартаком» 1 августа. Он перешел в команду на правах свободного агента и до сих пор не провел ни одного матча из-за травмы.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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