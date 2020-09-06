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06 сентября 12:36
автор: Артур Гичунцев

Сане – после перехода в «Баварию»: Взял 10-й номер, чтоб показать свои амбиции

Немецкий футболист был куплен у «Манчестер Сити».

Хавбек «Баварии» Лерой Сане объяснил клубной пресс-службе, почему взял себе 10-й номер.

«Я умею справляться с давлением. Те кто меня знают, могут подтвердить, что меня очень сложно вывести из себя.

Конечно, у этого номера великая история, но я сделал это сознательно, чтобы показать свои амбиции. Хочу доказать, что на меня можно полностью положиться», – сказал полузащитник.

Напомним, «Бавария» пыталась заполучить игрока летом 2019 года, однако, трансфер сорвался из-за тяжелой травмы. Он выбыл на полгода и остался в команде.

Добавим, что в составе англичан 24-летний Сане провел 135 матчей, забил 39 голов и отдал 45 голевых передач.

источник: ФК «Бавария»
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