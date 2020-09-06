Месси дома сдал тест на коронавирус перед возобновлением тренировок

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прошел тестирование на коронавирус.

Как сообщает Ole, клуб прислал медицинскую бригаду домой к футболисту. В том случае, если результат теста окажется отрицательным, аргентинец сможет приступить к тренировкам вместе с командой с 7 сентября.

Напомним, ранее Месси заявил, что хотел покинуть «Барселону» после сезона-2019/20. Руководство каталонцев отказалось отпустить игрока меньше, чем за 700 миллионов евро, а судиться с родным клубом аргентинец не стал.

Таким образом, Месси намерен до конца отработать свой контракт с «Барсой», рассчитанный до лета 2021 года.