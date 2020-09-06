Сборная России сыграет с Венгрией в Лиге наций

В воскресенье в Будапеште сборные Венгрии и России проведут матч второго тура Лиги наций.

В своих первых встречах сегодняшние соперники, выступающие в группе 3 дивизиона В, добились побед. Россияне на своем поле переиграли команду Сербии со счетом 3:1, а венгры на выезде оказались сильнее Турции 1:0.

Ранее команды встречались между собой пять раз. Россияне одержали четыре победы, а одна встреча завершилась вничью. Последнее очное противостояние между Венгрией и Россией состоялось в июне 2017 года. В товарищеском матче российская команда добилась уверенной победы со счетом 3:0.

Матч Венгрия - Россия состоится 6 сентября на стадионе «Puskas Arena» (Будапешт, Венгрия). Начало - в 19:00 по московскому времени.