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06 сентября 14:05
автор: Юрий Нечаев

Сборная России сыграет с Венгрией в Лиге наций

Матч начнется в 19:00 мск.

В воскресенье в Будапеште сборные Венгрии и России проведут матч второго тура Лиги наций.

В своих первых встречах сегодняшние соперники, выступающие в группе 3 дивизиона В, добились побед. Россияне на своем поле переиграли команду Сербии со счетом 3:1, а венгры на выезде оказались сильнее Турции 1:0.

Ранее команды встречались между собой пять раз. Россияне одержали четыре победы, а одна встреча завершилась вничью. Последнее очное противостояние между Венгрией и Россией состоялось в июне 2017 года. В товарищеском матче российская команда добилась уверенной победы со счетом 3:0.

Матч Венгрия - Россия состоится 6 сентября на стадионе «Puskas Arena» (Будапешт, Венгрия). Начало - в 19:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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Сборная России сыграет с Венгрией в Лиге наций
Матч начнется в 19:00 мск.
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