Андрей Шевченко: Лунин готов к новому вызову в «Реале» и сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о вратаре Андрее Лунине.

«У него большой потенциал, поэтому он вернулся в «Реал». Я думаю, он готов к вызову как в своем клубе, так и в сборной. Он сыграл с нами пару игр и показал свой уровень. Я ему доверяю», — цитирует Шевченко Marca.

Напомним, Лунин, который является игроком мадридского клуба с 2018 года, минувший сезон провел в аренде в «Овьедо». В 22 сыгранных матчах вратарь пропустил 21 гол и семь раз сыграл «на ноль».

Ранее СМИ сообщали, что руководство «Реала» довольно прогрессом украинца и в следующем сезоне планирует сделать его главным сменщиком Тибо Куртуа.

Контракт 21-летнего голкипера с клубом рассчитан до июня 2024 года.