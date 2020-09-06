ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
06 сентября 14:34
автор: Юрий Нечаев

Андрей Шевченко: Лунин готов к новому вызову в «Реале» и сборной Украины

За национальную команду голкипер провел пять матчей.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о вратаре Андрее Лунине.

«У него большой потенциал, поэтому он вернулся в «Реал». Я думаю, он готов к вызову как в своем клубе, так и в сборной. Он сыграл с нами пару игр и показал свой уровень. Я ему доверяю», — цитирует Шевченко Marca.

Напомним, Лунин, который является игроком мадридского клуба с 2018 года, минувший сезон провел в аренде в «Овьедо». В 22 сыгранных матчах вратарь пропустил 21 гол и семь раз сыграл «на ноль».

Ранее СМИ сообщали, что руководство «Реала» довольно прогрессом украинца и в следующем сезоне планирует сделать его главным сменщиком Тибо Куртуа.

Контракт 21-летнего голкипера с клубом рассчитан до июня 2024 года.

За сборную Украины вратарь провел пять матчей, в которых пропустил четыре гола и дважды сыграл «на ноль».

источник: Marca
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Стал известен состав участников группового этапа Бетсити - Кубка России по футболуAcer обновила ноутбуки Swift 3 и Swift 5Защитник ЦСКА стал автором первой шайбы в новом сезоне КХЛВывалившийся бюст Седоковой возмутил СетьЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаКомментатор Губерниев открыто заговорил о детях Кабаевой
Сборная Испании примет Украину в матче Лиги наций
Встреча начнется в 21:45 мск.
06.09.2020 15:44
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Барселона» не может договориться с Видалем о разрыве контракта
Соглашение действует до июня 2021 года.
06.09.2020 14:59
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Сборная России сыграет с Венгрией в красной форме
Матч начнется в 19:00 мск.
06.09.2020 14:39
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Андрей Шевченко: Лунин готов к новому вызову в «Реале» и сборной Украины
За национальную команду голкипер провел пять матчей.
06.09.2020 14:34
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Сборная России сыграет с Венгрией в Лиге наций
Матч начнется в 19:00 мск.
06.09.2020 14:05
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Куман наложил вето на продажу Коутиньо
Ранее сообщалось, что хавбек ведет переговоры о переходе в «Манчестер Юнайтед» или лондонский «Арсенал».
06.09.2020 13:46
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Лука Модрич: Хочу закончить карьеру в «Реале», но все зависит от руководства
Хорват выступает в Мадриде с 2012 года.
06.09.2020 13:26
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Месси дома сдал тест на коронавирус перед возобновлением тренировок
Аргентинец решил остаться в «Барселоне».
06.09.2020 13:04
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Ромеро сообщил «МЮ» о желании покинуть клуб
Аргентинец играет на «Олд Траффорд» с 2015 года.
06.09.2020 13:02
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Годин может покинуть «Интер» и стать игроком «Ренна»
В следующем сезоне команда выступит в Лиге чемпионов.
06.09.2020 12:45
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика