«Барселона» не может договориться с Видалем о разрыве контракта

«Барселона» не может договориться с чилийским полузащитником Артуро Видалем о разрыве контракта.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, футболист хочет получить от клуба порядка шести миллионов евро, которые он должен заработать по соглашению, рассчитанному еще на один сезон. Каталонцы платить не хотят и планируют разорвать договор по обоюдному согласию.

Напомним, ранее стало известно, что новый главный тренер «Барсы» Рональд Куман не рассчитывает на Видаля в новом сезоне. СМИ сообщают, что 33-летний полузащитник близок к переходу в «Интер».

В прошлом сезоне чилиец провел за «Барселону» 43 матча, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.